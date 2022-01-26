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في اوكرانيا نساء يحملن السلاح لمواجهة الغزو الروسي

26 - يناير - 2022
آخر تحديث: 26 - يناير - 2022 11:30 صباحًا
سيدة اوكرانية

سيدة اوكرانية

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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر امرأة خمسينية تحمل سلاحا في اوكرانيا تحسبا لأي هجوم روسي محتمل مهددة انها ستبدأ اطلاق النار اذا كان هناك داع.
وتظهر الصورة امرأة تحمل بندقية كبيرة وسط تخوف الأوكرانيين من غزو روسي لبلادهم.

“ماريانا زاغلو” ليست شرطية أو عسكرية، لكنها تقول إنها مستعدة لفعل أي شي يتطلبه الدفاع عن أرضها.

تضيف ماريانا أنها كأم، لا تريد لأطفالها أن يحملوا مشاكل أوكرانيا على كواهلهم أو أن يعيشوا مع هذه التهديدات المتواصلة. لذلك من الأفضل أن نحل الأمر الان.

تتابع ماريانا: لم أذهب الى الصيد مطلقا ولم أستعمل البندقية من قبل.واشتريت هذه البندقية بعدما سمعت جنودا يتكلمون عن جودتها.

ماريانا هي واحدة من الالاف الذين انضموا الى وحدة الدفاع وهي قسم تطوع في الجيش وقد بدأ عدد أعضائها بالتزايد وسط احتدام الأوضاع مع روسيا.

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