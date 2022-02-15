كندا تعتزم ارسال قروض وأسلحة الى أوكرانيا

أعلن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو أن بلاده ستمنح أوكرانيا قرضا قيمته 390 مليون دولار أمريكي.

وقال ترودو: “من أجل دعم المرونة الاقتصادية لأوكرانيا، نعلن اليوم أن كندا ستقدم قرضا يصل إلى 500 مليون دولار كندي إلى حكومة أوكرانيا”، لافتا إلى أنه سيتم تقديم أسلحة إلى أوكرانيا بقيمة 6.1 مليون دولار.

في الأشهر القليلة الماضية، اتهمت الولايات المتحدة والغرب وأوكرانيا روسيا بتعزيز القوات بالقرب من الحدود الأوكرانية في استعداد لـ “غزو” مزعوم. ونفت موسكو هذه الاتهامات.

وأكدت روسيا مرارا أنها لا تهدد أحدا، واعتبرت في الوقت نفسه، أن الاتهامات دعاية كاذبة وذريعة من الغرب وأمريكا لزيادة أنشطة الناتو والتواجد العسكري بالقرب من الحدود الروسية، والذي تعتبره موسكو تهديدا لأمنها القومي.

وقالت موسكو أيضا إن لروسيا الحق في نقل قوات داخل أراضيها الوطنية،مطالبة بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام أميركية نقلا عن مصادر رسمية: أن الولايات المتحدة تتوقع أن يبدأ الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع المقبل.

وافاد مستشار الأمن القومي الاميركي “جيك سوليفان” بأن الاجتياح الروسي لأوكرانيا قد يقع أي لحظة وان الرئيس الاميركي بايدن قد عقد مؤتمرا امنيا مع الحلفاء في اوروبا لبحث الأزمة الاوكرانية متحدّثا عن تقارير استخباراتية تشير الى احتمالية غزو روسي قبل 20 شباط وان الولايات المتحدة قدّمت مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا للدفاع عن نفسها.

وإذ اكد ان روسيا ستواجه ضغوطا اقتصادية كبيرة اذا اجتاحت اوكرانيا، لفت سوليفان الى ان الغرب أكثر وحدة والناتو اكثر قوة من اي وقت مضى مجددا دعوته الاميركيين الى مغادرة الاراضي الاوكرانية فورا.

وفي هذا السياق، توقع ان اي غزو روسي لأوكرانيا سيبدأ بقصف جوي يتبعه اجتياح بري وان روسيا في موقف الان يمكنها من تنفيذ الغزو اذ لديها كل القوات اللازمة على الحدود مع اوكرانيا، معربا عن تخوف واشنطن من المعطيات حول التهديدات الروسية. وأكد ان اسلوب روسيا بتعزيز قواتها حول اوكرانيا يشير الى قرب الاجتياح وقال: “لا نستبعد ان تغزو روسيا اوكرانيا خلال الالمبياد الشتوية في بكين”.