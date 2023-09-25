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4850 شخصا غادروا ناجورنو قرة باغ إلى أرمينيا

منذ 35 دقيقة
الأرمن يغادرون ناجورنو قرة باغ

الأرمن يغادرون ناجورنو قرة باغ

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قالت الحكومة الأرمينية في بيان إن ما لا يقل عن 4850 شخصا غادروا منطقة ناجورنو قرة باغ في أذربيجان إلى أرمينيا حتى الساعة 0800 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين.

يأتي ذلك ارتفاعا من نحو ثلاثة آلاف شخص غادروا قبل سبع ساعات.

قالت القيادة العرقية الأرمنية لمنطقة ناجورنو قرة باغ الانفصالية، اليوم الاثنين، إن جميع الراغبين في المغادرة إلى أرمينيا بعد العملية العسكرية التي نفذتها أذربيجان الأسبوع الماضي ستتاح لهم الفرصة.

وأضافت جمهورية آرتساخ المعلنة من جانب واحد أن هناك اختناقات مرورية على الطرق المؤدية من قرة باغ إلى أرمينيا. وقالت السلطات إنها ستوفر الوقود مجانا للراغبين في الرحيل.

وقال صحفي يعمل لدى رويترز إن الأرمن في عاصمة منطقة ناغورنو قرة باغ يضعون أمتعتهم في حافلات وشاحنات للمغادرة إلى أرمينيا.

وأضاف الصحفي من الموقع أن عشرات الأشخاص، كثيرون منهم معهم أطفال وأمتعة، اصطفوا للصعود إلى الحافلات.

    المصدر :
  • رويترز

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