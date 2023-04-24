5 إصابات بينها حرجة في عملية دهس بالقدس

أصيب 5 إسرائيليين بجراح ما بين حرجة ومتوسطة، الاثنين، في عملية دهس وقعت قرب سوق “محاني يهودا” بمدينة القدس .

وقدّم طاقم طبي تابع لنجمة داوود الحمراء، الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم للمشافي لاستكمال تلقي العلاج ، وبعيد وقت وجيز أفاد بأن أحد المصابين، وهو مسنّ في السبعين من عمره، أُصيب بجراح خطيرة، فيما أُصيبت امرأة في الثلاثين من عمرها، بجراح متوسطة، وبالإضافة إليهما، أُصيب 3 أشخاص بجراح طفيفة.

وكشفت (القناة 13) الإسرائيلية، أن حالة أحد المصابين خطيرة واثنين منهما متوسطة، فيما لم يتم الكشف عن حالة البقية من الإصابات.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان صحفي لها ، إن مركبة اصطدمت بمارّة في مدينة القدس، “ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى” في المكان، لافتة إلى أنه “تم تحييد المشتبه به”، كما تم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان.

أول تعقيب من نتنياهو

عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، الاثنين، على عملية الدهس التي وقعت في مدينة القدس وأسفرت عن إصابة 5 إسرائيليين بجراح ما بين حرجة ومتوسطة.

وقال نتنياهو معقبا على عملية القدس :” هجوم جديد يقع على مقربة منا هذا يذكرنا مرة أخرى بأن إسرائيل دومًا ما تواجه الخطر ولن تتردد في صده”.

وأضاف :” دولتنا قامت بقوة جيشنا وشرطتنا في وقت أعدائنا حاولوا اقتلاعنا من هنا ولا زالوا يحاولون ذلك ولكننا سنمنعهم كما نفعل كل مرة”. وفق قوله