الأثنين 4 شوال 1444 ﻫ - 24 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

5 إصابات بينها حرجة في عملية دهس بالقدس

منذ 9 دقائق
عملية دهس- أرشيفية

عملية دهس- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أصيب 5 إسرائيليين بجراح ما بين حرجة ومتوسطة، الاثنين، في عملية دهس وقعت قرب سوق “محاني يهودا” بمدينة القدس .

وقدّم طاقم طبي تابع لنجمة داوود الحمراء، الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم للمشافي لاستكمال تلقي العلاج ، وبعيد وقت وجيز أفاد بأن أحد المصابين، وهو مسنّ في السبعين من عمره، أُصيب بجراح خطيرة، فيما أُصيبت امرأة في الثلاثين من عمرها، بجراح متوسطة، وبالإضافة إليهما، أُصيب 3 أشخاص بجراح طفيفة.

وكشفت (القناة 13) الإسرائيلية، أن حالة أحد المصابين خطيرة واثنين منهما متوسطة، فيما لم يتم الكشف عن حالة البقية من الإصابات.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان صحفي لها ، إن مركبة اصطدمت بمارّة في مدينة القدس، “ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى” في المكان، لافتة إلى أنه “تم تحييد المشتبه به”، كما تم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان.

أول تعقيب من نتنياهو

عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، الاثنين، على عملية الدهس التي وقعت في مدينة القدس وأسفرت عن إصابة 5 إسرائيليين بجراح ما بين حرجة ومتوسطة.

وقال نتنياهو معقبا على عملية القدس :” هجوم جديد يقع على مقربة منا هذا يذكرنا مرة أخرى بأن إسرائيل دومًا ما تواجه الخطر ولن تتردد في صده”.

وأضاف :” دولتنا قامت بقوة جيشنا وشرطتنا في وقت أعدائنا حاولوا اقتلاعنا من هنا ولا زالوا يحاولون ذلك ولكننا سنمنعهم كما نفعل كل مرة”. وفق قوله

    المزيد من أخبار العالم

    بورصة وول ستريت
    تراجع وول ستريت وسط ترقب لنتائج وبيانات اقتصادية
    من اشتباكات السودان
    اشتباكات السودان
    السودان.. هدوء حذر وعمليات إجلاء متسارعة للأجانب
    علما الاتحاد الأوروبي وإيران
    عقوبات أوروبية جديدة ضد إيران بسبب حقوق الإنسان

    الأكثر قراءة

    الفنان السوري محمد قنوع
    صدمة كبيرة.. وفاة الفنان السوري محمد قنوع!
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    العالم الهولندي يحذر من نشاط زلزالي قريب في سبع دول.. بينها دولة عربية!
    الفنان السوري محمد قنوع
    صدمة كبيرة بعد وفاة محمد قنوع.. هكذا رثاه فنانون سوريون وعرب