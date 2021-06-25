5 جيوش أجنبية على 3 مناطق في سوريا.. هل يُعقَل؟

اعتبر المبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسون أنه “من غير المعقول وجود 5 جيوش أجنبية في سوريا”، مشددا على ضرورة “حل هذه المشكلة”.

وأضاف بيدرسون في حديث لـ”سكاي نيوز عربية” بأن “هناك 3 مناطق في سوريا تخضع لسيطرة قوى مختلفة، وهذا الوضع يجب أن يتغير”.

كما انضم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، إلى الداعين للحفاظ على التفويض لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين عبر الحدود دون المرور بدمشق، وهو أمر ترفضه موسكو.

بيدرسون أمام مجلس الأمن شدد على أن “المدنيين في أنحاء البلاد في حاجة ماسة إلى مساعدات حيوية وتعزيز قدرتهم على الصمود… من بالغ الأهمية الحفاظ على الوصول وتوسيعه، بما في ذلك من خلال العمليات عبر الحدود والخطوط الأمامية”.

وشدد المبعوث على أن “الاستجابة واسعة النطاق عبر الحدود ضرورية لمدة 12 شهرا إضافية لإنقاذ الأرواح”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

يشار إلى أن التفويض عبر الحدود منذ عام 2014، لكنه قُلّص بشكل كبير العام الماضي عبر الإبقاء على نقطة دخول حدودية واحدة، هي معبر باب الهوى (شمال غرب) مع تركيا. وتنتهي صلاحية التفويض في 10 يوليو.