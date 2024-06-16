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5 رجال يحتجزون رهينتين في مركز حبس روسي يزعمون انتماءهم لتنظيم الدولة الإسلامية

منذ 12 دقيقة
روسيا

روسيا

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ذكرت قناة بازا على تلجرام، التي لديها مصادر في سلطات إنفاذ القانون الروسية، اليوم الأحد أن خمسة رجال أخذوا رهينتين في مركز حبس بمنطقة روستوف جنوب روسيا، يزعمون أنهم من أنصار تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت مصلحة السجون الاتحادية الروسية في وقت سابق إن اثنين من موظفي مركز احتجاز للأشخاص على ذمة المحاكمة في روستوف احتجزا رهينتين.

وذكرت المصلحة في رسالة على تطبيق تيليجرام “المؤسسة تعمل كالمعتاد، والوضع تحت السيطرة”.

وأضافت أن جهات إنفاذ القانون طُلب منها التوجه إلى الموقع.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن مصادر لم تحددها، أن المحتجزين الذين شاركوا في احتجاز الموظفين متهمون بالإرهاب.

وذكرت الوكالات الروسية أن حركة المرور على الطرق حول المركز كانت محدودة.

    المصدر :
  • رويترز

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