5 سفن محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، إن خمس سفن أخرى تحمل ذرة وقمحا غادرت الموانئ الأوكرانية بواقع ثلاث سفن من ميناء تشورنومورسك واثنتين من بيفيدني بموجب اتفاق بوساطة الأمم المتحدة لاسئتناف تصدير الحبوب.

وأضافت الوزارة أن مركز التنسيق المشترك، الذي يعمل به أفراد من روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، سيُفتش اليوم الثلاثاء أربع سفن أخرى ستتجه إلى أوكرانيا.

وأظهرت البيانات من رفينيتيف أيكون أن من بين السفن التي ستغادر اليوم الثلاثاء، السفينة بريف كوماندر التي تحمل أول شحنة من المساعدات الغذائية الإنسانية لأفريقيا تغادر من أوكرانيا منذ الغزو الروسي.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب بسبب إغلاق موانئها على البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.

لكن تم فتح ثلاث موانئ على البحر الأسود الشهر الماضي بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، مما أتاح الفرصة لإرسال مئات الآلاف من أطنان الحبوب الأوكرانية إلى المشترين.

وفي وقت سابق، قال مركز تنسيق مشترك أقامته روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة إنه وافق على مغادرة (بريف كوماندر). وتصف موسكو ما تفعله في أوكرانيا بأنه “عملية عسكرية خاصة”.