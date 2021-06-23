5 شركات صينية على لائحة "انتهاك حقوق الإنسان"

أضافت واشنطن 5 شركات صينية على القائمة السوداء الاقتصادية بسبب تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن وزارة التجارة الأمريكية أضافت 5 شركات صينية على القائمة السوداء الاقتصادية، لـ”تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان” في الصين.

وأشارت الوكالة إلى أن الشركات هي:

– Hoshine Silicon Industry Co

Xinjiang Daqo New Energy Co-

Xinjiang East Hope Nonferrous Metals Co-

Xinjiang GCL New Energy Material Co-

Xinjiang Production and Construction Corps-

وفي المقابل، قال الدبلوماسي الصيني البارز يانغ جيه تشي، في وقت سابق إنه يتعين على الولايات المتحدة إصلاح انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة على أراضيها، بدلا من التدخل المتعمد في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تحت ذريعة ما يسمى بـ”حقوق الإنسان”.