5 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

استشهد 5 مواطنين، وأصيب 21 من بينهم عدة إصابات خطيرة، بعد منتصف الليل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها مدينة نابلس، في عملية استمرت نحو 4 ساعات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، ارتفاع عدد لشهداء في نابلس إلى خمسة وذلك باستشهاد الشاب مشعل زاهي احمد بغدادي 27 سنة متأثراً بإصابته الحرجة فجر اليوم.

ووفقا لوزارة الصحة فإن شهداء العدوان الإسرائيلي على نابلس فجر اليوم هم:

١- حمدي صبيح رمزي قيم 30 سنة

٢- علي خالد عمر عنتر 26 سنة

٣- حمدي محمد صبري حامد شرف 35 سنة

٤- وديع صبيح حوح 31 سنة

وحاصرت قوات الاحتلال عددا من الشبان في حوش العطعوط بالبلدة القديمة، وسط إطلاق لصواريخ “الأنيرجا” والرصاص، باتجاههم.

وفي تطور لاحق، قصفت قوات الاحتلال مركبة مدنية في منطقة رأس العين، ما اسفر عن استشهاد مواطن وصلت جثته متفحمة الى مستشفى رفيديا.

واقتحمت قوات الاحتلال ا مدينة نابلس من عدة محاور ووقعت اشتباكات مسلحة ومواجهات نجم عنها أربعة شهداء وعشرات الجرحى وصلوا إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج.

ولفتت مصادر محلية متطابقة إلى انتشار قناصة الاحتلال على أسطح المنازل والمباني المطلة على مركز المدينة وعلى أحياء البلدة القديمة، حيث استهدف جنود الاحتلال بالرصاص الحي أفرادا من قوى الأمن الفلسطيني وأصاب أربعة منهم بجروح.

وأفاد الهلال الأحمر بأن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الدخول إلى حارة القريون لنقل المصابين وكان الوضع خطيرا في محيط البلدة القديمة.

واقتحمت قوات الاحتلال نابلس معززة بطائرات مسيرة تقوم باطلاق صواريخ واطلاق نار كثيف من اعلى البلدة القديمة وقوة من الجبل الشمالي وان جميع مداخل البلدة القديمة محاصرة.

ولليوم الرابع عشر، تعيش مدينة نابلس ومخيماتها تحت حصار مشدد فرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب مقتل أحد جنوده الأسبوع الماضي، في عملية نفذها مقاتل في مجموعة “عرين الأسود”.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن الشهيد القيم وصل من رأس العين بعد انفجار وقع في مركبة كان على متنها، يعتقد نتيجة قصف إسرائيلي، أو استهدف بعبوة كما جرى مع الشهيد تامر الكيلاني.

وبحسب شهود عيان، فإن قوة خاصة تسللت إلى أطراف البلدة القديمة، وتم كشفها من قبل مجموعة من المقاومة و والاشتباك معها، ما دفع جيش الاحتلال للدخول للمنطقة بعشرات الآليات من أكثر محور وسط إطلاق نار كثيف وانفجارات عنيفة.

ويخوض المقاومون في البلدة القديمة اشتباكات عنيفة وسط انفجارات ضخمة تسمع من حين لآخر.