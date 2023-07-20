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فيديو.. 5 قتلى في انهيار أرضي في الهند بسبب الأمطار الغزيرة

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 20 - يوليو - 2023 10:24 صباحًا
انهيار أرضي في الهند بسبب الأمطار الغزيرة

انهيار أرضي في الهند بسبب الأمطار الغزيرة

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rال مسؤولون في الهند إن عمال الإنقاذ يواجهون صعوبات جمة في منطقة تضاريسها وعرة ووسط أحوال جوية سيئة وهم يبحثون عن ناجين (الخميس 20-7-2023) بعد انهيار أرضي أودى بحياة ما لا يقل عن عشرة أشخاص في قرية جبلية إثر هطول مياه الأمطار الغزيرة على المنحدرات.

وأحدثت موجة من الحر الشديد وحرائق الغابات والأمطار الغزيرة والفيضانات أضرارا كبيرة في شتى أنحاء العالم في الأيام القليلة الماضية، مما أثار مخاوف جديدة بشأن وتيرة تغير المناخ.

وقال المسؤولون إن انهيارا أرضيا وقع خلال الليل في قرية إيرشالوادي الصغيرة النائية بولاية مهاراشترا بغرب البلاد والواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا من مومباي.

وأبلغ نائب رئيس وزراء الولاية ديفيندرا فادنافيس برلمان الولاية بأنه جرى انتشال عشر جثث وإنقاذ أكثر من 80، إلا أن التقديرات تشير إلى أن 225 شخصا على الأقل كانوا يعيشون في القرية الصغيرة.

وسبق أن أشارت تقارير أولية إلى مخاوف من احتمال أن يكون هناك نحو 100 شخص محاصرين إثر الانهيار وأن فرق الإنقاذ تواجه صعوبات تحت الأمطار الغزيرة للعثور على ناجين بعد 12 ساعة من وقوع الكارثة، وفقا لشاهد من رويترز وتقارير إعلامية.

ووقع انهيار في قرية مجاورة قبل عامين وتسبب في مقتل أكثر من 80.

وقال مسؤول بهيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع هطول مزيد من الأمطار اليوم الخميس لكنها لن تكون بنفس الغزارة. وصدر تحذير باللون الأحمر لساحل ولاية مهاراشترا وكذلك لولاية جوجارات إلى الشمال التي شهدت هي الأخرى هطولا غزيرا للأمطار هذا الأسبوع.

وتسببت الأمطار في إغلاق مدارس وغمر الطرق وتعطيل حركة القطارات في مهاراشترا وجوجارات.

وأغلقت المدارس والجامعات في العاصمة المالية مومباي أبوابها اليوم الخميس. كما علقت السلطات أمس الأربعاء بعض خدمات القطارات بعد هطول أمطار غزيرة على المدينة.

وتسببت السيول والانهيارات الأرضية والحوادث التي نجمت عن الأمطار الغزيرة في مقتل أكثر من مئة في الهند منذ بداية موسم الأمطار في الأول من يونيو حزيران.

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