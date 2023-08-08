5 قتلى في جنوب أفريقيا بعد تحوّل إضراب إلى أعمال عنف

أعلنت السلطات في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، أن خمسة أشخاص قُتلوا في مدينة كيب تاون، بعدما تحوّل إضراب لسائقي سيارات الأجرة بدأ الأسبوع الماضي إلى أعمال عنف.

وعبّر سائقو سيارات الأجرة عن غضبهم، بعد أن منح قانون جديد السلطات المحلية الحق في مصادرة المركبات المخالفة، ويشمل ذلك القيادة من دون رخصة أو من دون لوحات.

واندلعت أعمال عنف متفرقة في مدينة كيب تاون، بعد أن بدأت الشرطة مصادرة المركبات الأسبوع الماضي، وأضرم محتجون غاضبون النار في حافلات وسيارات ورشقوا الشرطة بالحجارة.

وقال وزير الشرطة في جنوب أفريقيا بيكي سيلي، في إفادة إعلامية اليوم الثلاثاء، إن مواطنًا بريطانيًا يبلغ من العمر 40 عامًا قُتل بالرصاص في أثناء الاحتجاجات يوم الخميس، مضيفًا أنه يجري التحقيق في جرائم القتل والعنف.

وأضاف أن السلطات اعتلقت 120 من المشتبه بهم منذ يوم الخميس، بتهمة إتلاف الممتلكات والنهب وارتكاب أعمال عنف.