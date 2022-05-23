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5 قتلى وإصابة العشرات في انهيار مبنى جنوب إيران

23 - مايو - 2022
المبنى المنهار جنوب ايران

المبنى المنهار جنوب ايران

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لقي خمسة أشخاص مصرعهم بسبب انهيار مبنى من عشرة طوابق في مدينة آبادان جنوبي إيران جزئيا، ويحاول عمال الإنقاذ مساعدة 80 شخصا تقطعت بهم السُبل تحت الأنقاض، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الاثنين.

وقالت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء إن المبنى سكني تجاري يقع على شارع أمير كبير بالمدينة القريبة من الحدود العراقية.

وذكر التلفزيون أنه تم إرسال فرق طوارئ من مدن أخرى لتقديم المساعدة في عملية الإنقاذ، بينما يوجد فريقان بصحبة كلاب إنقاذ وطائرة هليكوبتر وسبع مركبات إنقاذ في الموقع بالفعل.

وعرض التلفزيون لقطات مصورة لسكان آبادان الغاضبين وهم يرددون هتافات مناهضة لسلطات المدينة.

وأضاف التلفزيون الرسمي أن رئيس السلطة القضائية في خوزستان أمر بفتح تحقيق في انهيار المبنى، بينما اعتُقل مالكه والمقاول الذي شيده.

وأفاد سكان المنطقة بإصابة عدد من الأشخاص في الحادث وأضرار طالت عددا من السيارات.

كما أشار الأهالي إلى أن شدة الحادث كانت كبيرة لدرجة أنها تسببت باهتزاز الأبنية المجاورة، حيث قدمت 5 سيارات إسعاف وحافلة إسعاف لمساعدة الضحايا، وسط تواجد رجال الإطفاء والدفاع المدني في مكان الحادث، بينما لم يعرف بعد المدى الكامل للحادث وأسبابه، كما لم تعلن السلطات عن أعداد الضحايا المحتملين.

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