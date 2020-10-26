5 ملايين دولار للسودان من إسرائيل بعد إعلان التطبيع

بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الأحد، أن إسرائيل سترسل قمحا بقيمة 5 ملايين دولار للسودان بعد إعلان التطبيع بين البلدين، وفقا لما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

ونشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر تويتر: “نتطلع إلى سلام دافئ، ونرسل على الفور ما قيمته 5 ملايين دولار من القمح لأصدقائنا الجدد في السودان”.

يذكر ان الخرطوم أكدت، الجمعة، تطبيع علاقاتها مع اسرائيل و”إنهاء حالة العداء بينهما”، وفق ما جاء في بيان ثلاثي صادر عن السودان والولايات المتحدة وإسرائيل نقله التلفزيون الرسمي السوداني، ووُصف الاتفاق بأنه “تاريخي”.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء، أن “إسرائيل ستعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة للمساعدة في عملية الانتقال في السودان”.

ويعاني السودان من وضع اقتصادي صعب، إذ وافق على إقامة علاقات مع إسرائيل لتمكينه من إزالته من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب وتلقي المساعدة المالية.

ستشمل الصفقة أيضا مساعدات واستثمارات من إسرائيل، لاسيما في مجال التكنولوجيا والزراعة، إلى جانب المزيد من الإعفاء من الديون.

قالت الخارجية السودانية في بيان سابق، إنه تم “الاتفاق على أن يجتمع وفدان من البلدين في الأسابيع المقبلة للتفاوض حول إبرام اتفاقيات للتعاون في مجالات الزراعة والتجارة والاقتصاد والطيران ومواضيع الهجرة وغيرها”.

وأضافت أن البلدين اتفقا “على العمل المشترك لبناء مستقبل أفضل، ولدعم قضية السلام في المنطقة”.