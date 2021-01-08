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50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن واضعي العبوات في واشنطن

منذ 54 دقيقة
واشنطن

واشنطن

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عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI” مكافأة قدرها 50 ألف دولار مقابل تقديم معلومات عن مشتبه بهم متهمون بوضع عبوات ناسفة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت الوكالة، أمس الخميس، إنه تم اكتشاف القنابل أمام مقر الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث أخلت القوات الأمنية الموقع من موظفيه.

وأضافت في بيان لها: “إذا كان لديك أي معلومات تتعلق بهذه الحوادث، فاتصل بخط معلومات FBI المجاني على الرقم 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324)، أو أرسل نصائح عبر الإنترنت على fbi.gov/USCapitol”.

وأكدت الوكالة على أنه يمكنك أيضا الاتصال بمكتب “FBI” المحلي أو أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية.

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