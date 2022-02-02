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50 قتيلا في هجوم على مركز للنازحين في الكونغو

2 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 2 - فبراير - 2022 1:31 مساءً
خريطة الكونغو الديمقراطية

خريطة الكونغو الديمقراطية

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قتل ما لا يقل عن 50 شخصا في هجوم على مركز للنازحين في الكونغو الديمقراطية.

وأفاد موقع “نيوز كونغو”، نقلا عن مصادر أمنية، بأن هجوما لعناصر مسلحة كونغولية تعرف باسم “الميليشيا التعاونية لتنمية الكونغو” أسفر عن مقتل نحو 50 شخصا في موقع بلين سافو للنازحين في مقاطعة إيتوري شمال شرقي الكونغو.

وأدانت “القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية الهجوم الذي شنته الميليشيا التعاونية لتنمية الكونغو، (كوديكو) منذ ليلة الثلاثاء حتى اليوم الأربعاء، في موقع بلين سافو للنازحين”، مشيرة إلى أن المتشددين كانوا مسلحين بالأسلحة النارية والسكاكين.

وكان رئيس بلدية مدينة بيني شرقي الكونغو قال، الشهر الماضي، إن انتحاريا فجّر نفسه في مطعم في المدينة، مما أسفر عن مقتله وخمسة أشخاص آخرين على الأقل.

وشهدت مدينة بيني وقوع انفجارين، في يونيو/حزيران الماضي، أحدهما في كنيسة كاثوليكية والآخر عند تقاطع مزدحم. ولم يسفر أي من الانفجارين عن سقوط قتلى، باستثناء شخص يشتبه بأنه الانتحاري الذي نفذ التفجير الثاني.

وشنت الكونغو وأوغندا المجاورة حملة عسكرية في المنطقة في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضد جماعة القوى الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة متحالفة مع تنظيم “داعش” (الإرهابي المحظور في روسيا). وسبق أن حمَّل مسؤولون هذه الجماعة مسؤولية تفجيرات في المنطقة.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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