الأربعاء 21 رمضان 1444 ﻫ - 12 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

50 قتيلًا إثر قصف جوي للجيش وسط ميانمار

منذ 40 دقيقة
عناصر من الجيش في ميانمار

عناصر من الجيش في ميانمار

A A A
طباعة المقال

أفادت وسائل إعلامية وأعضاء من حركة مقاومة محلية بأن 50 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم، الثلاثاء، وسط ميانمار جراء ضربة جوية نفذها الجيش على حدث حضره معارضون للحكم العسكري.

ونقلت خدمة (بي.بي.سي) البورمية، وراديو آسيا الحرة، وبوابة “إيراوادي” الإخبارية، عن سكان قولهم إن عدد القتلى يتراوح بين 50 و100 شخص جراء الهجوم من بينهم مدنيون.

ولم يتسنَ لـ”رويترز” التحقق من صحة التقارير بعد، ولم يرد متحدث باسم الجيش على مكالمة تطلب التعليق.

وأدان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بشدة الهجوم، وطالب بإخضاع الضالعين فيه للمساءلة، وذلك حسبما قال متحدث باسمه. وأضاف المتحدث أن غوتيريش “يكرر دعوته للجيش لإنهاء حملة العنف ضد سكان ميانمار في أنحاء البلاد”.

وشهدت ميانمار اضطرابات منذ انقلاب 2021، إذ تشن قوات للأقليات العرقية، ومقاتلو المقاومة، هجمات تتحدى حكم الجيش الذي يرد بضربات جوية وبأسلحة ثقيلة استهدفت بعض مناطق المدنيين.

وقال عضو في قوات الدفاع الشعبي في ميانمار، وهي جماعة مسلحة معارضة للمجلس العسكري الحاكم، إن طائرات مقاتلة قصفت حفل افتتاح لمكتبها المحلي.

وأفادت الأمم المتحدة أن القتال خلال فترة ما بعد الانقلاب تسبب بنزوح 1.2 مليون على الأقل، وقد تكون واقعة اليوم من أعنف الهجمات وأكثرها تسببًا بسقوط ضحايا منذ أن هاجمت طائرة حفلًا غنائيًا، في أكتوبر/تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل 50 مدنيًا على الأقل، منهم مغنيون محليون، وأعضاء من جماعة عرقية مسلحة في ولاية كاشين.

وأدانت حكومة ميانمار في المنفى المؤيدة للديمقراطية، الهجوم ووصفته بأنه “مثال آخر على استخدام الجيش العشوائي للقوة المفرطة ضد المدنيين”.

وأفادت جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان وأفراد أقلية عرقية متمردة ووسائل إعلام أنه في الشهر الماضي، قُتل على الأقل 8 مدنيين من بينهم أطفال في ضربة جوية على قرية شمال غرب ميانمار.

ونفى الجيش الاتهامات الدولية له بارتكاب أعمال وحشية ضد المدنيين قائلًا إنه يحارب “الإرهابيين” الساعين إلى زعزعة استقرار البلاد.

وفرضت الدول الغربية عقوبات على المجلس العسكري الحاكم، وعلى شبكة أعماله واسعة النطاق، في محاولة لقطع إيراداته، ومنعه من الحصول على أسلحة من موردين رئيسين مثل روسيا.

    المزيد من أخبار العالم

    ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    رئيس البنك الدولي: إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني ستكلف "411 مليار دولار"
    ناقلة حبوب أوكرانية في البحر الأسود
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    الأمم المتحدة: لم يتم تفتيش سفن اليوم بموجب اتفاق الحبوب الأوكرانية
    وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
    وزير الدفاع: لن نهدأ حتى نعرف مصدر تسريب الوثائق السرية

    الأكثر قراءة

    نانسي عجرم وعائلتها
    بالصوَر: نانسي عجرم تحتفل بالفصح مع عائلتها.. وبناتها حديث الجمهور
    ندى ظلام وزوجها
    وصلنا للنهاية.. وفاة محاربة السرطان "ندى الظلام" بعد صراع مع المرض
    آثار الزلزال المدمر في تركيا
    زلزال تركيا - سوريا
    هزّة أرضيّة جديدة تضرب مركز الزلزال المدمّر في تركيا.. كم بلغت قوّتها؟