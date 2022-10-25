500 مليون دولار إضافية من البنك الدولي لأوكرانيا

أعلن البنك الدولي أنّه قدّم 500 مليون دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا على تلبية احتياجات الإنفاق العاجلة التي نجمت عن الغزو الروسي في 24 فبراير شباط والحرب المستمرة على أراضيها.

وأتى ذلك عشية مؤتمر ينعقد في برلين، يناقش خلاله زعماء عالميون وخبراء تنمية ومديرون تنفيذيون كيفية إعادة بناء أوكرانيا بعد الغزو الروسي، الذي دخل حاليًا شهره التاسع.

‭ ‬وقال رئيس مجموعة البنك الدولي “ديفيد مالباس” في بيان: “يواصل الغزو الروسي التسبب في دمار هائل للبنية التحتية الأوكرانية- بما يشمل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء- مع اقتراب فصل الشتاء، مما يعّرض الشعب الأوكراني لمزيد من الخطر”.

وأضاف: “سيُستخدم الجزء الجديد من التمويل للحفاظ على الخدمات الحكومية الأساسية. نقف بحزم لدعم الشعب الأوكراني وهو يواجه هذه الأزمة التي لا مثيل لها”.

وجمع البنك الدولي حوالي 13 مليار دولار من التمويل الطارئ لأوكرانيا.

هذا وقال البنك الدولي والحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية في تقرير صدر في أيلول، إن الغزو الروسي تسبب في أضرار مباشرة تتجاوز قيمتها 97 مليار دولار لأوكرانيا حتى الأول من يونيو حزيران، لكنّ إعادة الإعمار قد تتكلف قرابة 350 مليارا.

وتصف موسكو ما تقوم به في أوكرانيا بأنه عملية عسكرية خاصة لتخليص جارتها من المتطرفين.