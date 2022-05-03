ماريوبول.. أكثر من 200 مدني ما زالوا محصنين داخل "أزوفستال"

بمجرد توقف طواقم الإنقاذ عن إجلاء المدنيين في مصنع الصلب في آزوفستال أمس الإثنين، استأنفت القوات الروسية قصفها في محاولة للقضاء على آخر جيوب المقاومة الأوكرانية في ماريوبول.

وفي آخر المستجدات، أفاد رئيس بلدية ماريوبول الأوكرانية فاديم بويتشينكو اليوم الثلاثاء إن أكثر من 200 مدني لا يزالون يتحصنون مع مقاتلين في مصنع ضخم للصلب بالمدينة.

وقال إن حوالي مئة ألف مدني في المجمل ما زالوا داخل المدينة الواقعة بجنوب أوكرانيا، والتي تحتلها القوات الروسية.

قصف روسي على فوهليدار

تزامنا، أفاد مكتب الرئيس الأوكراني بأن ثلاثة مدنيين على الأقل قتلوا في قصف روسي على مدينة فوهليدار بمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا اليوم الثلاثاء.

وأشار الى أن بعض المناطق الأخرى في دونيتسك تتعرض لإطلاق نيران مستمر، وإن سلطات المنطقة تحاول إجلاء المدنيين من المناطق على الخطوط الأمامية.