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6 جرحى في انفجار ضرب مسجدًا في العاصمة الأفغانية

6 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 6 - أبريل - 2022 5:36 مساءً
رجلان أفغانيان في مسجد في كابول (رويترز)

رجلان أفغانيان في مسجد في كابول (رويترز)

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أصيب ما لا يقل عن ستة أشخاص في انفجار ضرب العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأربعاء.

وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين، بأنّ انفجارا هز مسجدا في وسط كابول في أثناء الصلاة مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن ستة أشخاص.

والانفجار هو الثاني خلال أسبوع بالعاصمة الأفغانية بعدما دمّر تفجير آخر مركز الصرافة الرئيسي وأسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات.

وتشير المعلومات الى أن شخصا ألقى قنبلة يدوية على المسجد، وقال متحدث باسم القائد العسكري في كابول إنه تم اعتقال شخص واحد.

وقد ضربت هذه الهجمات العاصمة الأفغانية بعد هدوء نسبي لأعمال العنف خلال أشهر الشتاء الباردة.

وتقول حركة طالبان إنها تمكنت من تأمين البلاد منذ توليها السلطة في أغسطس آب وإن معظم المعارك انتهت.

غير أنّ مسؤولين ومحللين دوليين يؤكدون أنّ خطر عودة التشدد ما زال قائما، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن عدد من الهجمات الكبيرة.

    المصدر :
  • رويترز

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