6 سنوات إضافية لصحافية تركية مسجونة مدى الحياة

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قالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن محكمة تركية أصدرت، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن ست سنوات إضافية بتهمة تسريب معلومات تعتبرها الحكومة أسراراً على صحافية كبيرة تقضي عقوبة السجن مدى الحياة.

وعوقبت نازلي إليجاق بالسجن مدى الحياة مع خمسة صحافيين آخرين في فبراير شباط الماضي، بتهمة مساعدة مدبري محاولة الانقلاب التي وقعت في 2016. ونفى الصحافيون الستة وبينهم نازلي الاتهام.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن المحكمة عاقبت نازلي، اليوم الثلاثاء، بالسجن خمس سنوات وعشرة أشهر في قضية منفصلة اتهمت فيها “بنشر معلومات كان من الضروري أن تظل سرا من أجل أمن الدولة”.

وعوقبت نازلي وهي صحافية وكاتبة مقالات ومشرعة سابقة بالسجن 14 شهرا في العام الماضي بتهمة إهانة رئيس الدولة وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن أربع سنوات في تركيا.

المصدر: أنقرة – رويترز