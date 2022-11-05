6 قتلى بإطلاق نار في جنوب أفريقيا

قُتل ستة أشخاص وأصيب آخر في ضاحية فقيرة في مدينة دوربان الساحلية، في جنوب أفريقيا، على ما أعلنت الشرطة السبت.

وعند حوالي الساعة 20,30 بتوقيت غرينتش، دخل المهاجمون إلى منزل في بلدة كليرمونت، في شمال غرب مقاطعة كوازولو ناتال وأطلقوا النار على سبعة أشخاص كانوا فيه، بحسب البيان.

وأوردت الشرطة “مقتل ستة أشخاص وإصابة آخر” من دون أن تكشف عن تفاصيل تتعلق بدوافع المهاجمين.

وفُتح تحقيق في تنفيذ جرائم قتل والشروع في القتل، وطلبت الشرطة من الشهود الإدلاء بإفادتهم.

وقال قائد الشرطة الإقليمية الليفتنانت جنرال نهلانهلا مخوانازي في البيان: “لا شيء يمكن أن يبرّر جرائم قتل بهذه الوحشية”.