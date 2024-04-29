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6 قتلى جراء انفجار قنبلة في العاصمة الصومالية مقديشو

منذ 10 دقائق
جمهورية أرض الصومال

جمهورية أرض الصومال

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قالت شركة هرمود تيليكوم إن انفجارا على جانب الطريق أدى إلى مقتل ستة من موظفيها في ضواحي العاصمة الصومالية مقديشو أمس الأحد.

وذكرت الشركة أن موظفيها قتلوا في “هجوم بقنبلة على جانب الطريق” في منطقة جاراسبالي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

وأعلنت حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن تفجيرات مماثلة في السابق.

وتنفذ حركة الشباب أعمال عنف في الصومال منذ ما يقرب من 20 عاما، وتشن هجماتها على أهداف مدنية وعسكرية. وتريد الحركة الإطاحة بالحكومة الاتحادية وإقامة حكم خاص بها يعتمد على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

    المصدر :
  • رويترز

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