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6 قتلى و30 مصابا في انفجار أسطوانة غاز في "كردستان العراق"

منذ 14 دقيقة
عناصر الشرطة في إقليم كردستان العراق

عناصر الشرطة في إقليم كردستان العراق

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قالت الشرطة ومسؤولون بالصحة في إقليم كردستان العراق إن ستة أشخاص قُتلوا وأُصيب 30 آخرون اليوم الخميس في انفجار أسطوانة غاز طهي كبيرة في منطقة سكنية بمدينة السليمانية في شمال العراق.

وأوضحت الشرطة أن رجال الإطفاء تمكنوا من احتواء الحريق الذي ألحق أضرارا بعدة منازل ودمر خمس سيارات على الأقل.

وقال ضباط بالشرطة إن ثلاثة منازل على الأقل دُمرت بالكامل بسبب انفجار أسطوانة الغاز التي كانت مُركبة على سطح أحد المنازل.

وما زال رجال الإطفاء يبحثون عن مفقودين من المنازل المنهارة، وقال مسؤولو الصحة إن عدد القتلى قد يرتفع.

    المصدر :
  • رويترز

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