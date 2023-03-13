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6 مليارات دولار إضافية لميزانية الدفاع البريطانية

منذ ساعة واحدة
وزارة الدفاع البريطانية

وزارة الدفاع البريطانية

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سينفق رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خمسة مليارات جنيه إسترليني (ستة مليارات دولار) إضافية لإعادة ملء مخازن الذخيرة وتمويل المرحلة التالية من معاهدة بشأن الغواصات مع الولايات المتحدة وأستراليا، وذلك في تحديث لإطار عمل السياسة الخارجية البريطانية.

ومع كشف حكومة سوناك النقاب عن تحديث للأمن القومي لبريطانيا وسياستها الدولية، فإن سوناك الذي يزور الولايات المتحدة سيرسي أيضا “تطلعا” لزيادة الإنفاق على الدفاع إلى 2.5 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي على المدى البعيد.

وأشاد سوناك بالتحرك بوصفه طريقة “لضمان ألا نكون مجددا عرضة لتصرفات أي قوة معادية”، لكن عرضه المتمثل في خمسة مليارات جنيه إسترليني إضافية أقل من نصف ما يقول البعض في حزب المحافظين الحاكم إنه ضروري للتمكن من دعم أوكرانيا أمام روسيا مع ضمان ألا تكون بريطانيا عرضة للخطر.

وقال سوناك إن زياداته السابقة في الإنفاق على الدفاع أظهرت أنه يلتزم بما يقول ووصف الالتزامات الجديدة بأنها “بيان قوي وإيجابي”.

وأضاف في بيان “أصبح العالم أكثر تقلبا واحتدمت المنافسة بين الدول، لذلك لا بد للمملكة المتحدة أن تكون مستعدة للصمود”.

وأردف قائلا “سنحصن دفاعاتنا الوطنية، من الأمن الاقتصادي مرورا بسلاسل إمداد التكنولوجيا انتهاء بالخبرات المخابراتية، لضمان ألا نكون مجددا عرضة لتصرفات أي قوة معادية”.

    المصدر :
  • رويترز

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