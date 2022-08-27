6 مليون حبة كبتاغون.. الأردن يحبط عملية تهريب كبرى للمخدرات قادمة من سوريا

أحبطت السلطات في المملكة الأردنية الهاشمية، (السبت 27-8-2022)، عملية تهريب كبيرة للمخدرات قادمة من سوريا إلى الأراضي الأردنية، وفق ما أعلنه الجيش الأردني في بيان له.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله إن “المنطقة العسكرية الشمالية، أحبطت فجر اليوم، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة آتية من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية”.

وأضاف: “جرى تطبيق قواعد الاشتباك مع المهربين، مما أدى إلى إصابة أحدهم وفرارهم باتجاه الأراضي السورية وضبط المركبة المحملة بكميات كبيرة من المواد المخدرة”.

وأوضح المصدر أن المركبة كانت تحوي على “578 كف حشيش وستة ملايين و447 الف حبة كبتاغون، و1876 حبة كبسول مخدرة نوع لاريكا، وعدد من الأجهزة والمعدات المستخدمة لغايات التهريب”، معلنا “تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة”.

وفي 17 شباط، أعلن الجيش الأردني أن محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية – الأردنية (الممتدة على حوالى 375 كيلومترا) التي أُحبط عدد كبير منها خلال الأشهر الأخيرة، باتت “منظمة” تستعين بالطائرات المسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة. وقال الجيش آنذاك إن السلطات الأردنية أحبطت منذ بداية هذا العام فقط، أي خلال نحو 45 يوما، دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون، ما يساوي الكمية التي تم ضبطها طوال العام 2021.

وتؤكد المملكة أن 85 بالمئة من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب الى خارج الأردن، وخصوصا جنوبا إلى السعودية ودول الخليج.