600 ألف صيني تحت العزل في مقاطعة هينان بسبب امرأة مصابة بكورونا

وُضع حوالي 600 ألف شخص، هم سكان منطقة جيا في مقاطعة هينان في وسط الصين، في العزل بعد اكتشاف إصابة امرأة زارت المنطقة بوباء “كوفيد 19″، في حين تخشى البلاد من موجة داخلية جديدة من العدوى.

ويبدو أن الصين، التي شهدت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في نهاية العام الماضي، تمكنت من احتواء الوباء إلى حد كبير. لكن السلطات تعرب عن قلقها من عودة المرض إلى أراضيها وبخاصة عبر القادمين من الخارج.

وأعلنت محافظة جيا، الواقعة على بعد حوالي 800 كلم من بكين، أمس الأربعاء أن سكانها لم يعد بإمكانهم مغادرة منازلهم دون تصريح.

ويسمح، بموجب تعميم نشر عبر الإنترنت، للأشخاص الذين بحوزتهم تصريح خاص فقط التوجه إلى عملهم كما يمكن للمركبات السير بالتناوب بحسب رقم لوحتها.

وتبين أن امرأة زارت المحافظة مصابة بالمرض، وفق التحاليل التي أجرتها بعد أن اختلطت بطبيب، وفقاً للسلطات.

وأعلنت الصين الخميس عن 55 إصابة جديدة لدى أشخاص لا تبدو عليهم أية أعراض، أي لا يعانون من ارتفاع الحرارة أو السعال اللذين يميزان وباء “كوفيد 19”. وبات عدد المصابين ممن لا تظهر عليهم أعراض 1075 شخصاً حتى الآن في الصين.

كما أشارت الصين إلى تسجيل 35 حالة جديدة لدى أشخاص قدموا من الخارج لترتفع حصيلة الإصابات الوافدة إلى 841.

وقد أعلنت بكين عن سلسلة إجراءات مشددة لوقف حركة الوافدين إلى البلاد بما يشمل حظر الأجانب من دخول الصين وإجراء فحوصات للقادمين من الخارج، ما يجعل من الأسهل تحديد المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض.

وبات هناك 81589 إصابة في الصين مع 3318 وفاة ومعظمهم في ووهان كبرى مدن مقاطعة هوبي.