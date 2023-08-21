64 حريقًا في يوم واحد.. رجال الإطفاء يكافحون النيران في اليونان

كافح مئات من رجال الإطفاء اليوم الإثنين، لاحتواء حرائق غابات أججتها رياح عاتية في أنحاء من اليونان، في وقت حذرت فيه السلطات من أن معظم المناطق تواجه خطر اندلاع حرائق جديدة.

وقالت فرقة الإطفاء إنّ أكثر من 200 من رجال الإطفاء تدعمهم 17 طائرة يكافحون حرائق غابات ما زالت مضطرمة لليوم الثالث بالقرب من مدينة ألكسندروبوليس الساحلية الشمالية، حيث تم إخلاء 13 منطقة من السكان كإجراء احترازي منذ اندلاع الحريق يوم السبت.

فيما أعلنت قبرص أنها سترسل طائرتي إطفاء.

وقال ايوانيس أرتوبيوس المتحدث باسم فرقة الإطفاء: “نحن في حالة تأهب وسنكون كذلك غدا بسبب درجات الحرارة المرتفعة جدا والرياح القوية”. وأضاف: “نحن نواجه ظواهر متطرفة”.

هذا ومن المعتاد اشتعال حرائق الغابات في اليونان خلال الصيف، لكنها تفاقمت في السنوات القليلة الماضية بسبب الظروف الجوية الحارة والجافة والرياح الاستثنائية التي يربطها العلماء بتغير المناخ.

وتعين إجلاء أكثر من 20 ألف سائح أجنبي من جزيرة رودس السياحية في يوليو/ تموز، حين ظلت حرائق الغابات مشتعلة لمدة أسبوع ودمرت فنادق ومنتجعات.

وقالت فرقة الإطفاء إن نحو 64 حريقًا اندلع في أنحاء اليونان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.