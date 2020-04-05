674 حالة وفاة جديدة بكورونا في إسبانيا

ارتفعت وفيات كورونا في إسبانيا إلى 12418 اليوم الأحد، بعدما سجلت أمس 11744، في تراجع لليوم الثالث على التوالي.

وأعلن بر الصين الرئيسي 30 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت، ارتفاعا من 19 حالة في اليوم السابق مع تزايد حالات الإصابة لمسافرين من الخارج، بالإضافة إلى حالات عدوى محلية مما يسلط الضوء على صعوبة وقف تفشي الفيروس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان اليوم الأحد، إن من بين الحالات الجديدة 25 لأشخاص قادمين من الخارج مقابل 18 من هذه الحالات يوم الجمعة. وتم أيضا يوم السبت تسجيل خمس حالات إصابة جديدة منقولة محليا وكلها في إقليم قوانغدونغ الساحلي بجنوب البلاد بزيادة عن حالة واحدة يوم الجمعة.

ويوجد الآن 81669 حالة إصابة جديدة في بر الصين الرئيسي، في حين ارتفع عدد حالات الوفيات بثلاث حالات إلى 3329 حالة.