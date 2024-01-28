"7 أكتوبر" بالمناهج الأردنية.. خطوة جديدة بعد المطعم والبقالة

تداول ناشطون على مواقع التواصل صورة من كتاب مدرسي تناول أحداث السابع من أكتوبر دون الإشارة إليها بطريقة مباشرة.

وتأتي هذه الخطوة بعد الجدل الكبير الذي أحدثته تسمية مطعم في الأردن باسم “7 أكتوبر” في إشارة إلى “طوفان اﻷقصى”، والتأييد لحركة المقاومة اﻹسلامية حماس.

وكشف المركز الوطني لتطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم الأردنية، الإصدار الجديد لكتاب “التربية الوطنية المدنية” للصف العاشر، حيث تحدثت فقرة وردت في الكتاب المدرسي الأردني عن اقتحام المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة بتاريخ 7 تشرين الأول 2023، وأسر أعداد من المستوطنين والجنود الإسرائيليين، والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وعلى الطرف المقابل؛ قال عضو المركز الوطني لتطوير المناهج الأردنية، الدكتور إبراهيم بدران، إن إضافة أحداث السابع من أكتوبر 2023 لا تشكل أي عقبة، وتأتي في سياق الحديث عن تطور القضية الفلسطينية، وهي منسجمة مع تفكير الوزارة والمركز الأعلى للمناهج والدولة الأردنية.

كما أوضح بدران في تصريحات صحافية أنه سيتم توزيع النسخة الجديدة من المنهاج على الطلبة من الصف العاشر خلال الفصل الدراسي الثاني من السنة الدراسية الحالية.

ولا تعتبر قضية المناهج الأردنية الأولى التي أثارت الجدل، حيث تسببت لوحة تحمل اسم مطعم “7 أكتوبر” في حالة مماثلة، وتقرر إزالتها فيما بعد بسبب عدم الحصول على التراخيص اللازمة ووجود دلائل سياسية لها، وهو الأمر الذي انطبق أيضاً على اسم بقالة في العاصمة عمان، ومحل لبيع القهوة على الطرقات.