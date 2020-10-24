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7 جثث متحللة في حاوية قادمة من صربيا إلى بارغواي.. بعضها لجنسيات عربية

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2020 2:44 مساءً
العثور على 7 جثث متحللة في باراغواي

العثور على 7 جثث متحللة في باراغواي

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عثرت شرطة باراغواي على جثث متحللة لسبعة أشخاص في حاوية قادمة من صربيا، وفق ما ذكرت السلطات الجمعة.

ووجدت الجثث في العاصمة أسونسيون ضمن حمولة من الأسمدة ابتاعتها شركة زراعية.

وأعلن الطبيب الشرعي بابلو ليمير للصحافيين أن “من بين السبعة هناك ثلاثة مغاربة ومصري واحد”، موضحا “تظهر على إحدى الجثث علامات الاختناق كسبب محتمل للوفاة”.

وأشار الطبيب الشرعي إلى أن الأسمدة قد تكون ساهمت في تسريع عملية التحلل، كما عثر على متعلقات شخصية، بينها حقائب وملابس وشرائح هاتفية كُتب عليها بالخط السيريلي الخاص بصربيا.

وقال المدعي العام المسؤول عن القضية مارسيلو سالديفار، إن الجثث قد تكون لمهاجرين غير قانونيين.

وأضاف “تم العثور على بقايا طعام بالقرب من الجثث، مما يشير إلى أنهم كانوا يستعدون لرحلة قصيرة”.

ووصلت الحاوية إلى باراغواي أولاً عبر النهر من صربيا إلى كرواتيا، التي قد تكون الوجهة الأولى التي رغب المهاجرون في الذهاب إليها، بعد مغادرتهم في 21 تيوليو، بحسب السلطات.

ثم توقفت الحاوية في مصر ثم في إسبانيا، قبل أن تمر عبر ميناء بوينوس آيرس، ثم وصلت إلى باراغواي بعد رحلة بلغت قرابة 20 ألف كيلومتر.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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