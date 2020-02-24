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7 جرحى بإطلاق نار في سوق شعبية بولاية تكساس الأميركية

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أطلق مسلح النار في سوق شعبية في هيوستون بولاية تكساس الأميركية، يوم الاثنين، فأصاب سبعة أشخاص في منطقة معروفة بسكانها المنحدرين من أصول إسبانية، وتم اعتقال مشتبه به في موقع الهجوم.

وقال إيد جونزاليس، قائد شرطة مقاطعة هاريس على تويتر “لم يصب أحد بجروح خطيرة”، وأضاف أن بعض المصابين نقلوا للمستشفى، وأن بعض الإصابات ربما كانت نتيجة ارتداد الرصاص. وتابع: “نعتقد في هذه المرحلة أن كلها إصابات طفيفة وسطحية، تم اعتقال رجل في الموقع”.

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ووقع إطلاق النار أثناء إقامة سوق الاثنين في تلك المنطقة المزدحمة. وقال جونزاليس في إفادة صحافية “كان هناك رقص حي يجري في ذلك الموقع، وكان بالداخل عدد كبير من الناس من بينهم أطفال”. وأضاف أن تحقيقاً يجري ولم تتوافر معلومات فورية عن دافع المهاجم.

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