14 قتيلا جراء إعصار ضرب ولاية ميسيسيبي الأمريكية

– نقلت شبكة إيه.بي.سي نيوز الأمريكية عن السلطات المحلية والاتحادية اليوم السبت أن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء إعصار وعواصف رعدية شديدة اجتاحت ولاية مسيسبي في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وأفاد التقرير بأن الإعصار والعواصف تسببوا أيضا في أضرار لمنطقة امتدت لمسافة أكثر من 160 كيلومترا.

وقالت إدارة الطوارئ في مسيسبي إن عمليات البحث والإنقاذ جارية في مقاطعتي شاركي وهمفريز.

وتسبب الطقس القاسي في تساقط حبات برد بحجم كرات الغولف وتحرك الإعصار عبر عدة ولايات جنوبية ما دفع السلطات إلى تحذير البعض في طريق العاصفة من أنهم في “وضع يهدد حياتهم”.

وأكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أن إعصارا قمعيا “تورنادو” تسبب في أضرار على بعد 60 ميلا (96 كيلومترا) شمال شرق جاكسون بولاية ميسيسيبي. وأبلغت مدن سيلفر سيتي ورولينغ فورك الريفية عن الدمار حيث استمر الإعصار في اجتياح الشمال الشرقي بسرعة 70 ميلا في الساعة (113 كم / ساعة) بدون أن يضعف، مسرعا نحو ألاباما عبر بلدات بما في ذلك وينونا وأموري في الليل.

ولقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم بسبب الإعصار في ولاية ميسيسيبي، حسبما أفادت الطبيبة الشرعية في مقاطعة شاركي أنجيليا إيستون لشبكة “ايه بي سي نيوز”.

Absolutely unreal damage in Rolling Fork . What a wild night please keep all these towns in your thoughts! #mswx pic.twitter.com/eabD2ts4Mo

— Stephanie Cox (@Stormwatcher771) March 25, 2023