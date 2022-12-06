الثلاثاء 12 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 6 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

7 قتلى في انفجار بشمال أفغانستان

منذ ساعتين
انفجار في أفغانستان- أرشيفية

انفجار في أفغانستان- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قالت الشرطة الأفغانية إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص لقوا حتفهم، الثلاثاء، في انفجار بسيارة تقل موظفين في شركة نفط بشمال البلاد.

وقال محمد عاصف وزيري المتحدث باسم الشرطة في إقليم بلخ الشمالي “وقع انفجار اليوم في حوالي الساعة السابعة صباحا في… بلخ في حافلة لموظفي شركة نفط” مضيفا أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا في الانفجار.

ولم يتضح بعد سبب الانفجار. وقال وزيري إن الشرطة تتحرى الأمر وتبحث عن الجاني.

ويوجد في إقليم بلخ أحد الموانئ الجافة الرئيسية في أفغانستان ببلدة هايراتان القريبة من الحدود مع أوزبكستان والتي تربطها طرق وسكك حديدية بآسيا الوسطى.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

شيرين أبو عاقلة
الجزيرة ترفع قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية
صواريخ روسية
روسيا تنشر أنظمة دفاع صاروخية قرب اليابان
الجيش الأوكراني
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الحرب الروسية الأوكرانية تدخل مرحلة "خطيرة"

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

نهائيات كأس العالم تنطلق في 20 نوفمبر في قطر
كأس العالم قطر ٢٢
صحف بريطانية تنقل مشاهدات مشجعات إنجليزيات.. "لا ندري كيف فعلتها قطر"!
وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام
وزير الاقتصاد: أدعو إلى سحب الدعوة لجلسة الحكومة.. وإلَّا!
جبران باسيل
الطشناك لباسيل... "كش ملك"