7 قتلى في انفجار بشمال أفغانستان

قالت الشرطة الأفغانية إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص لقوا حتفهم، الثلاثاء، في انفجار بسيارة تقل موظفين في شركة نفط بشمال البلاد.

وقال محمد عاصف وزيري المتحدث باسم الشرطة في إقليم بلخ الشمالي “وقع انفجار اليوم في حوالي الساعة السابعة صباحا في… بلخ في حافلة لموظفي شركة نفط” مضيفا أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا في الانفجار.

ولم يتضح بعد سبب الانفجار. وقال وزيري إن الشرطة تتحرى الأمر وتبحث عن الجاني.

ويوجد في إقليم بلخ أحد الموانئ الجافة الرئيسية في أفغانستان ببلدة هايراتان القريبة من الحدود مع أوزبكستان والتي تربطها طرق وسكك حديدية بآسيا الوسطى.