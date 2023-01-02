7.3 مليار طن.. احتياطيات روسيا من النفط بالقطب الشمالي تبلغ مستويات قياسية

أعلنت وزارة الموارد الطبيعية الروسية أنه وخلال العام المنصرم 2022، تم اكتشاف 37 حقلًا تتضمن رواسب هيدروكربونيات، و130 حقلًا لرواسب المعادن الصلبة في المنطقة.

ووفقاً للوزارة فغن احتياطيات روسيا من النفط في منطقة القطب الشمالي، بلغت أرقاماً قياسية، حيث وصلت إلى 7.3 مليار طن تقريباً

وأوضحت الوزارة أنه نتيجة لذلك من المتوقع أن تزداد موارد الذهب في عام 2022 بمقدار 158 طنًّا، والنحاس بمقدار 1.3 مليون طن، والزنك بمقدار 2.4 مليون طن، والرصاص بمقدار مليون طن، والفضة بمقدار 2.5 ألف طن، والهيدروكربونات بمقدار 4.3 مليار طن من الوقود المرجعي.

وأشارت إلى أن حقل “بريرازلومنويه” يعتبر أول حقل بحري في القطب الشمالي يتم فيه إنتاج النفط التجاري في روسيا.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قال نهاية ديسمبر إن بلاده ستكون قادرة على إنتاج ما لا يقل عن 490-500 مليون طن من النفط خلال العام الجديد 2023.

وذكر نوفاك في تصريحات لوكالة “تاس” الروسية، وقتها، أن موسكو ستنتج مثل هذه الكميات حتى في ظل الحظر النفطي الجديد الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في الخامس من ديسمبر، وبعد إجراء مماثل بشأن المنتجات النفطية يبدأ العمل به في الخامس من فبراير.

يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي، فرضت حد أقصى على أسعار النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولار للبرميل.