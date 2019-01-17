75 مراقبا للحديدة.. والأمم المتحدة تناشد تسهيل دخولهم

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بعد أن أقر مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بالإجماع مشروع القرار البريطاني حول بعثة مراقبة الهدنة في اليمن بموافقة 15 دولة، هم كل أعضاء المجلس، ناشدت الأمم المتحدة تسهيل دخول المراقبين الدوليين إلى الحديدة.

وطالبت الأمم المتحدة طرفي الصراع في اليمن تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بنشر بعثتها الجديدة في #الحديدة.

وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوجاريك Stéphane Dujarric خلال مؤتمر صحفي إلى أن نشر المراقبين الدوليين في الحديدة يتطلب حصولهم أولاً على تأشيرات دخول من طرفي الصراع في اليمن.

يذكر أنه بموجب القرار، يتولى 75 مراقباً دولياً وقف إطلاق النار في الحديدة لمدة 6 أشهر.

انتهاكات الحوثي

في المقابل، أفادت مصادر عسكرية الأربعاء أن الجيش اليمني تصدى لهجمات شنتها ميليشيات الحوثي شرق وجنوب مدينة الحديدة وفي منطقة الجبلية بمديرية التحيتا. كما أفشل هجوما للميليشيات بعد اشتباكات استمرت ثلاث ساعات في منطقتي الخمسين وحي سبعة يوليو وهجوما آخر في الدريهمي جنوب المدينة.

المصدر: – العربية.نت