كشف موقع “أكسيوس” الأميركي، اليوم، أنّ الرئيس الاميركي جو بايدن وقادة الهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يأملون في الإعلان عن اتفاق كبير مشترك للبنية التحتية يوم السبت، سيربط دول الخليج والدول العربية عبر شبكة من السكك الحديدية، وذلك حسبما قال مصدران مطلعان على الخطة للموقع

وبحسب الموقع فسيتم ربط هذه الدول بالهند عبر الممرات الملاحية من موانئ المنطقة.

ويعد المشروع أحد المبادرات الرئيسية التي يدفع بها البيت الأبيض في الشرق الأوسط مع نمو نفوذ الصين التي تعتبر الشرق الأوسط جزءاً رئيسياً من رؤيتها “الحزام والطريق”.

ومن المتوقع أن يكون مشروع السكك الحديدية المشترك أحد الإنجازات الرئيسية التي يريد بايدن تقديمها خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي نهاية هذا الأسبوع.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه إدارة بايدن إلى استكمال مساعيها الدبلوماسية للتوصل إلى صفقة ضخمة مع المملكة العربية السعودية يمكن أن تشمل اتفاق تطبيع بين المملكة وإسرائيل قبل أن تستهلك حملة 2024 أجندة بايدن.

وأكد الموقع أن البيت الأبيض رفض التعليق على الخطة، لكنه قالت في بيان سابق استعرض رحلة بايدن، إن الرئيس سيشارك يوم السبت في “حدث الشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالمي”.

وقال مسؤول أميركي مشارك في المحادثات إنّ العمل على الإعلان لا يزال مستمراً وهو ليس نهائياً بعد.

ولم ترد سفارتا الهند والسعودية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق، كما رفض المسؤولون الإماراتيون التعليق، بحسب الموقع.

وإذا أنهت الدول الأربع المفاوضات في اليومين المقبلين، فسوف يوقع قادتها مذكرة تفاهم تحدد معالم المشروع.

من المرجح أن يؤدي الإعلان عن المشروع إلى زيادة فرص عقد اجتماع ثنائي قصير محتمل بين بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش مجموعة العشرين.

وكانت المحادثات حول المشروع جارية في أيار (مايو)، عندما سافر مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إلى المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع مع نظرائه السعودي والإماراتي والهندي.