79100 إصابة جديدة بأعراض الحمى في كوريا الشمالية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الجمعة (السبت بالتوقيت المحلي) أن كوريا الشمالية أعلنت ظهور أعراض الإصابة بالحمى على 79100 شخص آخرين وسط أول انتشار مؤكد لفيروس كورونا في البلاد.

وتخوض الدولة المعزولة معركة ضد كوفيد-19 منذ أن أعلنت حالة الطوارئ وفرضت إغلاقا على مستوى البلاد الشهر الماضي، مما أثار مخاوف بشأن نقص اللقاحات والإمدادات الطبية والغذائية.

وقالت الوكالة نقلا عن بيانات حكومية إن العدد الإجمالي لمرضى الحمى في جميع أنحاء البلاد منذ أواخر أبريل نيسان اقترب من أربعة ملايين، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 71 بعد تسجيل حالة جديدة.

وأضافت الوكالة الرسمية أن الوباء أظهر علامات على الانحسار بعد أن تجاوزت الأرقام اليومية لحالات الحمى 390 ألفا قبل أسبوعين.

ولم تؤكد كوريا الشمالية مطلقا عدد الأشخاص الذين ثبُتت إصابتهم بكوفيد-19، لافتقارها للأدوات اللازمة لإجراء الاختبارات فيما يبدو. لكن الخبراء يقولون إن الأرقام المعلنة قد لا يتم الإبلاغ عنها، وهذا قد يجعل من الصعب تقييم حجم التفشي الفعلي.

وفقاً لموقع (BBC) فقد تراجعت الأعداد المعلنة عن إصابات الحمي في كوريا الشمالية، خلال الأسبوع المنصرم، كما ادعت صحيفة مملوكة للدولة في افتتاحية لها أن السلطات تمكنت من “مكافحة الفيروس والسيطرة على انتشاره”.

وتقول منظمة اليونيسيف إن فريقها المحلي في كوريا الشمالية قد عاد الآن للعمل من مكتبه في بيونغ يانغ بعد رفع الإغلاق.

وفي إفادة لمنظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء، قال مايك رايان مدير الطوارئ بالمنظمة، إنه يخشى من تردّي الموقف في كوريا الشمالية التي لا تتيح السلطات فيها إمكانية الوصول إلى أرقام، مما “يجعل من الصعب للغاية إعطاء العالم تقييمًا مناسبا للأوضاع”.

وقال رايان إن منظمة الصحة العالمية قد عرضت أكثر من مرة تقديم لقاحات ومساعدات لكوريا الشمالية، لكنها في المقابل تبدو معتمدة تماما على جارتها الصين في هذا الخصوص.