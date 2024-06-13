8 دول أوروبية تطالب بتقييد تحركات الدبلوماسيين الروس.. ما هي؟

بعث ثمانية وزراء خارجية دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي برسالة إلى جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد يطالبون فيها بمنع تحركات الدبلوماسيين الروس بحرية في دول التكتل والسماح لهم بالتنقل داخل حدود الدول المعتمدين فيها فقط.

وجاء في الرسالة المؤرخة في 11 يونيو حزيران والتي اطّلعت عليها رويترز أن “السماح بحرية تحركات حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية الروسية، المعتمدين في دولة مضيفة واحدة، عبر منطقة شينجن بأكملها ييسر ممارسة أنشطة شريرة”.

وقال الوزراء إن أنشطة جمع المعلومات الاستخباراتية ونشر أخبار مضللة “أو حتى الإعداد للقيام بأعمال تخريبية هي مهام أساسية يضطلع بها عدد كبير من ‘الدبلوماسيين’ الروس في دول الاتحاد الأوروبي”، ورغم أن عمليات الطرد مهمة فإن التهديد لا يزال قائما.

وأضافوا “نعتقد أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتبع بصرامة مبدأ المعاملة بالمثل ويسمح فقط لأعضاء البعثات الدبلوماسية الروسية وأفراد عائلاتهم بالتنقل فقط داخل المناطق والدول التي منحتهم الاعتماد”.

وتابعوا في الرسالة التي وقعها وزراء خارجية جمهورية التشيك والدنمرك واستونيا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا وبولندا ورومانيا أن “هذا الإجراء سيضيق النطاق الذي يستطيع العملاء الروس التحرك والعمل ضمنه”.