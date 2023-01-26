ساحة حرب.. 8 شهداء فلسطينيين في عملية عسكرية للاحتلال في جنين

استشهد 8 مواطنين بينهم مسنة، وأصيب العديد بجروح متفاوتة، الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بأعداد كبيرة مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وبحسب وزارة الصحة فإن من بين الشهداء صائب عصام ازريقي (24 عامًا)، وكان أصيب برصاصة في الصدر ووصل مستشفى ابن سينا بحالة حرجة.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الإصابات من بينها حالتان خطيرتان.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات خاصة تسللت إلى المخيم من خلال مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وتم اكتشافها، وخاض المقاومون معها اشتباكات، قبل أن تصل تعزيزات عسكرية كبيرة.

وأشار إلى أن اشتباكات عنيفة دارت بين مجموعات المقاومة وقوات الاحتلال، وتم تفجير عبوات ناسفة بالآليات العسكرية.

ووصلت تعزيزات عسكرية للمخيم بعد أن اقتحمته قوة خاصة، وسط اشتباكات عنيفة تدور بينها وبين مجموعات المقاومة.

وذكر أن المخيم تحول لساحة حرب، ومنع الاحتلال الاسعافات من الوصول للمصابين في الشوارع.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه المستشفى الحكومي في جنين، ما أدى لإصابة المرضى من الأطفال والنساء وغيرهم بالاختناق.

وتداول مواطنون مقطع فيديو لإسقاط طائرة “درون” بعد إطلاق النار عليها من قبل المقاومين، فيما أكد لاحقًا مصدر أمني إسرائيلي سقوط الطائرة، مدعيًا أنه لا يوجد خوف من تسرب معلومات.

وادعى مراسلون عسكريون للقنوات العبرية المختلفة أن العملية الأوسع منذ سنوات كان هدفها إحباط هجوم كبير واعتقال مطلوب بارز من الجهاد الإسلامي.

قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، الخميس، إن الوضع في مخيم جنين حرج للغاية، وتبلغنا من الهلال الأحمر بوجود إصابات عديدة يصعب إنقاذها وإخلائها.

وأضافت الكيلة في تصريح صحفي له، الاحتلال الإسرائيلي أعاق دخول مركبات الإسعاف إلى داخل مخيم جنين لإنقاذ الجرحى.

وأكدت الكيلة أن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى جنين الحكومي، وأطلقت بشكلٍ متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال في المستشفى، ما أدى لإصابة أطفال بحالات اختناق.

وأشارت إلى أنها دعت إلى اجتماع عاجل مع منظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، لوقف هذا العدوان والتدخل لإنقاذ حياة أبناء شعبنا.

وناشدت كافة المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي بضروري التحرك الفوري والعاجل لكبح الممارسات العنصرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الآن في جنين.