8 قتلى بإطلاق نار في ولاية جورجيا الأميركية

أفادت الشرطة الأمريكية في ولاية جورجيا، الثلاثاء، عن مقتل 8 أشخاص بإطلاق نار في 3 مراكز تدليك مختلفة بالولاية ، وجرى اعتقال شاب يبلغ 21 عاما يشتبه بأنه على علاقة بهذه الجرائم.

ورغم أن الهجمات متزامنة والأهداف متشابهة، لا يوجد تأكيد حتى الآن على وجود رابط بين الاعتداءات.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية نقلا عن متحدث باسم شرطة مقاطعة شيروكي، أن 4 أشخاص قتلوا في إطلاق نار بمركز “يونغز آيجان مساج” بالقرب من آكورث، إحدى ضواحي مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا.

وأعلن مكتب رئيس شرطة المقاطعة على موقع “فيسبوك”، أن “المشتبه بإطلاقه النار قيد التوقيف”.

من ناحية أخرى، أكدت شرطة أتلانتا بشكل منفصل العثور على 4 نساء مقتولات في موقعين، كشفت وسائل إعلام أنهما مركزي “غولد مساج سبا” و”آروما ثيرابي سبا” للتدليك في مدينة أتلانتا.

وقالت إدارة الشرطة في بيان: “فور وصولهم، عثر رجال الشرطة على 3 نساء متوفيات داخل الموقع جراء جراح ناتجة عن أعيرة نارية”.

وأضافت أنه خلال تواجدهم في مسرح الجريمة، أُبلغ رجال الشرطة عن حصول إطلاق نار في موقع محاذ في الشارع نفسه، وعند استجابتهم عثروا على امرأة رابعة بدا أنها مقتولة بإطلاق النار عليها.

وذكرت “سي ان ان” نقلا عن الشرطة أن الضحايا الأربع في أتلانتا بدا أنهن آسيويات.

وقال بيان صادر عن شرطة أتلانتا: “يقوم المحققون حاليا بجمع المعلومات من مواقع الجرائم لتحديد ما حدث بالضبط، ومحاولة الحصول على معلومات مؤكدة في ما يتعلق بالمشتبه به أو بهم”.

وأضاف البيان أنه “من السابق لأوانه تأكيد ما إذا كان هناك ارتباط بين إطلاق النار في أتلانتا ومقاطعة شيروكي”، لكن يجري “النظر في هذا الاحتمال”.