8 قتلى في حريق بمساكن لعمال بناء في القرم

قالت السلطات الروسية إن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في حريق شبّ بمساكن مؤقتة لعمال بناء في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، الخميس، أن الحريق اندلع، ليل الأربعاء الخميس، في مبنى من طابقين مخصص لعمال ورشة بناء قرب مدينة سيفاستوبول الساحلية في القرم.

وقالت إنه “بنتيجة الحريق، لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب اثنان آخران بجروح”، مؤكدة أن الحريق “أخمد بالكامل” بحلول صباح الخميس.

واثنان من الجرحى حالتهما مستقرة، بحسب حاكم سيفاستوبول المعيّن من موسكو، ميخائيل رازفوجايف.

وأوضح أن الضحايا هم عمال بناء من “مناطق روسية مختلفة” كانوا يشاركون في مشروع شق طريق سريع رئيسي في شبه الجزيرة.

وأكد محققون محليون بدء تحقيق جنائي بشبهة “الوفاة بسبب الإهمال”.

وأضافوا أن أكثر من 100 شخص يقيمون في المبنى المؤقت.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدر في أجهزة تطبيق القانون قوله إن الحريق قد يكون نجم عن ماس تسببت به إحدى الأدوات الكهربائية.

ضمت روسيا القرم من أوكرانيا في 2014 عقب استفتاء لم تعترف به كييف ولا حلفاؤها الغربيون.