8 ناقلات نفط تنتظر المرور عبر مضيق البوسفور

قالت وكالة تريبيكا للشحن إن عدد الناقلات التي تنتظر المرور عبر مضيق البوسفور في إسطنبول في طريقها إلى البحر المتوسط انخفض إلى ثمان اليوم الثلاثاء من 13 أمس، في تراجع آخر لتكدس الناقلات عند المضيق في الآونة الأخيرة.

وتسبب إجراء تركي ساري المفعول منذ بداية الشهر في تعطل حركة الشحن.

ويتطلب الأمر من السفن تقديم إثبات التأمين طوال مدة العبور من مضيق البوسفور أو عند التوقف في الموانئ التركية.

وقالت تريبيكا إن خمس ناقلات ستتجه جنوبا عبر مضيق البوسفور اليوم الثلاثاء. وفي يوم الجمعة، كانت هناك 20 سفينة تنتظر في البحر الأسود للمرور عبر المضيق.

وأضافت تريبيكا أن من المقرر أن تمر ثماني ناقلات في مضيق الدردنيل الواقع إلى الجنوب من مضيق البوسفور، الثلاثاء، بينما تنتظر ست تحديد موعدها.

وقالت تريبيكا إن متوسط وقت انتظار الناقلات المتجهة جنوبا في مضيق البوسفور انخفض إلى ما بين 2.9 و3.4 يوم بانخفاض عما بين 3.8 و4.3 يوم أمس الاثنين. وبلغ متوسط وقت الانتظار ذروته فوق ستة أيام الأسبوع الماضي.