800 مليون دولار للتنقيب البحري في الشرق الأوسط وغرب أفريقيا

أعلنت شركة سايبم الإيطالية لخدمات الطاقة اليوم الثلاثاء أنها فازت بخمسة عقود للتنقيب البحري في الشرق الأوسط وغرب أفريقيا تصل قيمتها إلى نحو 800 مليون دولار.

وفي الشرق الأوسط، يتعلق عقدان بوحدات حفر سيتم تأجيرها من جانب أطراف ثالثة، بينما يرتبط عقد ثالث بتمديد عقد قائم.

وفي غرب أفريقيا، حصلت سايبم على عقدين أحدهما لعمليات قبالة ساحل العاج، ومن المتوقع أن يبدأ في الربع الأخير من 2022، وآخر لمشروع بحري تشغله إيني في أنجولا من المقرر أن يبدأ العام المقبل.

وأوضحت سايبم أنها أبرمت عقودا جديدة للتنقيب البحري بنحو 1.6 مليار يورو (1.66 مليار دولار) منذ بداية هذا العام.

وتجاوزت الشركة الشهر الماضي توقعات المحللين لنتائج الربع الثالث وعززت توقعاتها لعام 2022، وأعلن رئيسها التنفيذي أليساندرو بوليتي أنها متقدمة في الجداول الزمنية لأهداف خطط الأعمال.