الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

87% حصة الدول الغنية.. اختلال صادم في توزيع لقاح كورونا على مستوى العالم

10 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 10 - أبريل - 2021 9:03 صباحًا
لقاح كورونا

لقاح كورونا

A A A
طباعة المقال

مع بدء عملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ، حصلت الدول الغنية على نصيب الأسد من الجرعات المتوفرة، الأم الذي أظهر الفجوة الموجودة بين الدول الغنية والفقيرة .

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الجمعة، إن هناك اختلالا صادما في توزيع لقاحات كورونا على مستوى العالم.

وأضاف جيبريسوس في إفادة صحفية أنَّ معظم الدول ليس لديها ما يقترب من الجرعات الكافية لتطعيم العاملين في القطاع الصحي وغيرهم من المعرضين لمخاطر عالية من الإصابة.

وأشار إلى أنَّ أكثر من 700 مليون جرعة لقاح استُخدمت على مستوى العالم لكن 87% منها ذهبت إلى الدول عالية الدخل أو الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل، في حين حصلت الدول منخفضة الدخل على 0.2% فقط من الجرعات.

وتابع: “تقريبا واحد من كل أربعة في المتوسط تلقوا لقاحات كوفيد-19 في الدول مرتفعة الدخل. في الدول منخفضة الدخل واحد من بين أكثر من 500”.

أكثر من 2.9 مليون وفاة

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 2,903,907 أشخاص في العالم منذ ظهور المرض نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (560,115) متقدمة على البرازيل (345,025) والمكسيك (206,146) والهند (167,642) والمملكة المتحدة (126,980).

    المزيد من أخبار العالم

    علم اليونان
    فضيحة سياسية.. اليونان: لم نكن على علم بالتنصت على زعيم حزب معارض
    مواجهات بين الفلسطينيين والجيس الاسرائيلي (أرشيف)
    أفريقيا: يجب أن نهتم بما يحدث للفلسطينيين كما هو الحال مع أوكرانيا
    جو بايدن
    تحركات الصين حول تايوان تقلق بايدن

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط
    الدولار والليرة اللبنانية
    مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!
    وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
    موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل