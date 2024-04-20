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روسيا تحذّر: المساعدات الأمريكية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان ستزيد من توترات العالم

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 20 - أبريل - 2024 10:20 مساءً
ماريا زاخاروفا

ماريا زاخاروفا

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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، السبت 20 نيسان/أبريل 2024، أن التشريع الأمريكي الذي يهدف إلى تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان قد يزيد من حدة التوترات في مختلف مناطق العالم.

وأشارت زاخاروفا إلى أن هذه الخطوة قد تعمق الأزمات القائمة وتؤدي إلى تصاعد التوترات الدولية.

يأتي هذا التصريح في سياق التوترات السياسية والعسكرية المستمرة في مناطق مختلفة من العالم، والتي تستدعي حسن التفاهم والحوار للحفاظ على السلام والاستقرار العالمي.

وأضافت زاخاروفا عبر تطبيق تيليجرام “المساعدات العسكرية لنظام كييف تمثل رعاية مباشرة للنشاط الإرهابي”.

وتابعت قائلة “بالنسبة لتايوان، هذا تدخل في الشؤون الداخلية للصين. وبالنسبة لإسرائيل، هذا بمثابة طريق يؤدي مباشرة إلى التصعيد وزيادة غير مسبوقة في التوتر بالمنطقة”.

    المصدر :
  • رويترز

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