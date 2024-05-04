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إمارة الشارقة تُعلن عن اكتشاف جديد للغاز في حقل هديبة

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 4 - مايو - 2024 6:21 مساءً
علم دولة الإمارات العربية المتحدة

علم دولة الإمارات العربية المتحدة

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أعلن مجلس النفط بحكومة الشارقة، السبت 4 مايو/أيار 2024، عن اكتشاف جديد للغاز في حقل “هديبة”، الواقع إلى الشمال من حقل الصجعة بالشارقة، وبكميات اقتصادية مبشرة.

وبحسب الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، فقد تم اكتشاف الحقل الجديد بعد أن قامت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك) بحفر بئر في الأشهر الماضية، وسيتم اختبار البئر في الفترة القادمة لتأكيد الكميات والاحتياطي المحتمل من الحقل لتطويره.

يذكر أن حقل “هديبة” هو خامس حقل بري في الشارقة، ليضاف إلى حقول “الصجعة وكهيف وحقل محاني، ومويعيد الذي تم تحويله إلى حقل تخزين للغاز.

    المصدر :
  • رويترز

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