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إجتماعات القمة في البحرين.. وغزة محور الطروحات

منذ ساعتين
آخر تحديث: 11 - مايو - 2024 10:28 صباحًا
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تبدأ الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، اليوم السبت، في دولة البحرين التي ستنعقد على مستوى رؤساء وقادة وملوك الدول وذلك في 16 أيار الجاري.

وقد بدأت اليوم على مستوى المسؤولين الكبار للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فيما ستبدأ غداً على المستوى الوزاري.

وفي 13 من الشهر الجاري، ستبدأ التحضيرات السياسية على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الجامعة العربية، وهم الذين سيحضّرون مشروح مقررات القمة. وفي 14 من الشهر الجاري، ستجتمع القمة على مستوى وزراء الخارجية. وفي 15 الشهر، هذا اليوم مخصص لاستقبال قادة الدول العربية. وفي 16 الشهر تنعقد القمة.

في حين، ـن الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين وبعدها على مستوى الخارجية هي التي من شأنها التحضير لاعلان البحرين (وهو مجموعة مقررات القمة).

وفي هذه القمة، كل دولة لديها طرح للمواضيع التي تهمّها والتي تتأمل من قادة الدول العربية أن تقرّها وأن توافق عليها. وفي طليعة هذه المواضيع هو موضوع غزة.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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