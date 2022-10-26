9 تحديات رئيسية تواجه رئيس وزراء بريطانيا الجديد

سلطت صحيفة ” تلغراف” البريطانية الضوء على أبرز التحديات التي تنتظر ريشي سوناك مع توليه رئاسة الحكومة البريطانية، خلفاً لليز تراس.

المنافسة الثانية هذا العام على قيادة حزب المحافظين لم تشهد تقريباً أي نقاش سياسي، بعد ثلاثة أشهر من المنافسة بين سوناك، وليز تراس.

وفي تقرير عنوانه “تسعة تحديات رئيسية تواجه ريشي سوناك، من بينها صفر انبعاثات والضرائب وتكاليف المعيشة”، عرضت الصحيفة القضايا المهمّة التي تنتظر الحكومة.

ولفتت الصحيفة إلى أن المنافسة الثانية هذا العام على قيادة حزب المحافظين لم تشهد تقريباً أي نقاش سياسي، بعد ثلاثة أشهر من المنافسة بين سوناك، وليز تراس.

التحديات

وتحدث الكاتب عما وصفه بـ “غرائز” كشفها سوناك حينها، قبل أن يمضي في تفصيل التحديات.

الضرائب

فعن الضرائب، قال الصحيفة، إن سوناك تعهد بخفضها من 20 إلى 16% فقط، لكنها توقعت ألا يكون ذلك قبل نهاية عهد البرلمان المقبل أي في 2029.

الإنفاق

وعن الإنفاق، ذكرت الصحيفة أن سوناك التزم الصمت على خططه خلال الحملة لقيادة الحزب السابقة. ومع ذلك، تضمنت ميزانيته المصغرة النهائية في مارس (آذار) حين كان وزيراً للمالية، تخفيضات بـ 17 مليار جنيه استرليني.

لم يكن من المحتمل أن يكون قد انغمس في إنفاق ضخم، ومع ذلك ، فهو يقاوم رغبة جونسون في فتح الصنابير عندما كان مستشارًا وتحذيرًا عندما أطلق حملته القيادية الأولى: “نحن بحاجة إلى العودة إلى القيم الاقتصادية المحافظة التقليدية – وهذا يعني الصدق و المسؤولية ، وليس القصص الخيالية “.

صافي صفر

وعن استراتيجية “صفر انبعاثات”، لفتت الصحيفة إلى أن سوناك قال في الصيف إنه سيجعل الطاقة في بريطانيا مستقلة بحلول 2045، وتعهد بتبسيط التخطيط وقواعد الترخيص للطاقة النظيفة للمساعدة في تحقيق هذا الهدف.

إيرلندا الشمالية

وعن بروتوكول إيرلندا الشمالية، يبدو أن سوناك ملتزم به، ما يمنح الحكومة البريطانية القدرة على تمزيق ما يتعلق بإيرلندا في اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي دون تدقيق يُذكر.

لكن الكاتب يشير إلى أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي شهدت دفئاً في عهد تراس القصير، وهو ما قد يسعى سوناك للحفاظ عليه.

الهجرة

وحول الهجرة، قال سوناك في الصيف إنه سيضع حداً أقصى لعدد اللاجئين الذين ستستقبلهم بريطانيا كل عام، وسيفعل “كل ما يتطلبه الأمر” لإنجاح برنامج الحكومة لنقل طالبي اللجوء إلى رواندا.

وفي جزء من هذه الخطط، تعهد بتشديد تعريف الذي يحق له طلب اللجوء في بريطانيا. كما قالت حملته إنه يريد ربط الهجرة غير الشرعية بالمساعدات والاتفاقيات التجارية، بما في ذلك وضع بنود تطلب من الدول استعادة مواطنيها من بريطانيا.

أوكرانيا

وعن أوكرانيا والإنفاق على الدفاع، قالت الصحيفة: “يقف سوناك بالكامل وراء دعم المملكة المتحدة لكييف. وفي يوليو (تموز) قال: إذا أصبحت رئيساً للوزراء، فسأضاعف جهودنا وأعزز سياستنا للدعم الكامل لأوكرانيا”.

ومع ذلك، اختلف مع وزير الدفاع بن والاس الذي ادعى أن سوناك حاول منع تسوية لعدة سنوات للقوات المسلحة في 2019.

التأمين الاجتماعي

ومن القضايا الأخرى التي تشكل تحدياً لسوناك زيادة مساهمة البريطانيين في التأمين الاجتماعي، وتكاليف المعيشة المرتفعة، أيضاً.

ومع ذلك، فإن القيام بذلك كان سيجمع 15 مليار جنيه إسترليني للخزانة ويقطع شوطًا طويلاً في موازنة دفاتر الأمة.

جلب السيد سوناك ارتفاعًا بنسبة 1.25 في المائة ، بينما كان المستشار يدفع مقابل تسوية تراكم NHS ، وفي النهاية ، لتمويل الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.

قال غرانت شابس ، وزير الداخلية الذي ساعد في إدارة حملته القيادية ، إن منعطف التأمين الوطني لم يكن مطروحًا.

ولدى سؤاله عما إذا كان من الممكن إعادة فرض الزيادة الضريبية، قال: “لا. تم التصويت على ذلك وقال ريشي إنه سيترك ذلك كما هو الحال الآن “.

كما سكب مصدر مقرب من المستشار السابق الماء البارد على الفكرة.

“لنواجه الأمر. صوتنا على تقديمه، ثم صوتنا على إلغائه. من الناحية السياسية، لا أعتقد أن الصور جيدة ، “أخبروا التلغراف.

القضايا العابرة

قال حلفاء السيد سوناك في الصيف إنه سيكافح “الاتجاهات الحديثة لمحو النساء من خلال استخدام لغة خرقاء ومحايدة جنسانياً ” وسيطلق “بياناً لحقوق المرأة”.

عندما سُئل أثناء الحملة الانتخابية عما إذا كانت النساء الترانس نساء، أجاب: “لا”.

ومع ذلك، قال أيضًا في مظاهرات أن “التحيز ضد المتحولين أمر خاطئ. حزب المحافظين هو عائلة مفتوحة ومرحبة للجميع في جميع أنحاء المجتمع، بغض النظر عن هويتهم وبغض النظر عن خلفيتهم “.

تكلفة المعيشة

لم يُجبر سوناك على تحديد خططه لزيادة فواتير الطاقة، لكنه طرح مقترحات فضفاضة. وقال إنه سينفق 5 مليارات جنيه إسترليني لخفض ضريبة القيمة المضافة من الطاقة و 5 مليارات جنيه إسترليني أخرى لمساعدة المتقاعدين والأكثر فقرًا من خلال أنظمة المزايا الحالية مثل الائتمان الشامل.

هذا ليس سوى جزء ضئيل مما انتهى الأمر بتروس تنفيذه، وليس من الواضح ما إذا كان بإمكان سوناك التراجع عما وعد به بالفعل.