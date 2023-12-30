السبت 17 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 30 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

9 ضربات جوية تستهدف مقرات لمليشيات إيرانية في البوكمال توقع 20 قتيلاً

منذ 31 دقيقة
عناصر المليشيات الإيرانية في سوريا

عناصر المليشيات الإيرانية في سوريا

A A A
طباعة المقال

شنت طائرات يعتقد أنها أمريكية سلسلة من الغارات الجوية على مراكز عسكرية تابعة لمليشيات إيرانية في مدينة البوكمال ومحيطها قرب الحدود السورية-العراقية.

وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن من بين القتلى الذين تجاوزا الـ 20، عناصر من جنسيات غير سورية، حيث جرى استهداف شحنة أسلحة وآليات ومستودع للذخيرة في مدينة البوكمال وريفها.

وقبيل ذلك تبنت فصائل عراقية مسلحة هجوما تعرضت له قاعدة حرير الجوية شمالي محافظة أربيل شمالي العراق.

وكانت مصادر أمنية عراقية أفادت بوقوع هجوم استهدف القاعدة، موضحة بأنه نفذ بطائرة بمسيرة مفخخة دون الإشارة إلى حصيلة الهجوم.

إلى ذلك قالت فصائل عراقية مسلحة، الجمعة، إنها استهدفت بالصواريخ قاعدة الشدادي الأميركية بريف الحسكة في شمال شرق سوريا.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت الفصائل، التي تسمي نفسها “المقاومة الإسلامية في العراق”، في وقت سابق اليوم مسؤوليتها عن هجوم على قاعدة خراب الجير الأميركية في ريف الحسكة، قال المرصد السوري إنه تسبب في دوي انفجارات عنيفة.

    المزيد من أخبار العالم

    الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
    غزة تحت النار
    غوتيريش يحذر من اندلاع صراع إقليمي واسع في الشرق الأوسط
    أسامة حمدان
    غزة تحت النار
    أسامة حمدان: لا حديث عن تبادل أسرى كما تروج إسرائيل قبل وقف العدوان
    جنود من الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    أميركا تقرّ صفقة بنادق لإسرائيل متجاوزة مراجعة الكونغرس

    الأكثر قراءة

    تلفريك جونية
    بالفيديو.. حادث مرعب في تلفريك جونية وعالقون على ارتفاع كبير!
    عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
    غزة تحت النار
    صور.. أسلحة القسام التي تحدت أقوى ترسانة عسكرية بالشرق الأوسط
    غارات إسرائيلية على سوريا
    مرت فوق لبنان.. صواريخ إسرائيلية تستهدف مطار دمشق بعد يوم من عودته للعمل