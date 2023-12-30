9 ضربات جوية تستهدف مقرات لمليشيات إيرانية في البوكمال توقع 20 قتيلاً

شنت طائرات يعتقد أنها أمريكية سلسلة من الغارات الجوية على مراكز عسكرية تابعة لمليشيات إيرانية في مدينة البوكمال ومحيطها قرب الحدود السورية-العراقية.

وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن من بين القتلى الذين تجاوزا الـ 20، عناصر من جنسيات غير سورية، حيث جرى استهداف شحنة أسلحة وآليات ومستودع للذخيرة في مدينة البوكمال وريفها.

وقبيل ذلك تبنت فصائل عراقية مسلحة هجوما تعرضت له قاعدة حرير الجوية شمالي محافظة أربيل شمالي العراق.

وكانت مصادر أمنية عراقية أفادت بوقوع هجوم استهدف القاعدة، موضحة بأنه نفذ بطائرة بمسيرة مفخخة دون الإشارة إلى حصيلة الهجوم.

إلى ذلك قالت فصائل عراقية مسلحة، الجمعة، إنها استهدفت بالصواريخ قاعدة الشدادي الأميركية بريف الحسكة في شمال شرق سوريا.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت الفصائل، التي تسمي نفسها “المقاومة الإسلامية في العراق”، في وقت سابق اليوم مسؤوليتها عن هجوم على قاعدة خراب الجير الأميركية في ريف الحسكة، قال المرصد السوري إنه تسبب في دوي انفجارات عنيفة.