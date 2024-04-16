آخر تطورات إصابة لاعب التنس آندي موراي

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أمس الاثنين أن آندي موراي لن يخضع لجراحة في كاحله الذي أصيب خلال بطولة ميامي المفتوحة للتنس الشهر الماضي، لكن لم يتحدد موعد عودته للملاعب.

وأصيب الاسكتلندي موراي (36 عاما) بالتواء في الكاحل خلال المجموعة الفاصلة خلال هزيمته أمام التشيكي توماس ماخاك 5-7 و7-5 و7-6 في جنوب فلوريدا وانسحب من المشاركة في بطولتي مونت كارلو للأساتذة وميونيخ المفتوحة خلال شهر أبريل نيسان الجاري.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن المتحدث باسم موراي “آخر التطورات بشأن آندي أنه لن يخضع لجراحة في الكاحل. عملية إعادة تأهيله تسير بشكل جيد ويأمل في العودة للتدريبات في الملعب قريبا. حتى الآن، لم يتحديد موعد عودته للمنافسات”.

وصرح موراي، المصنف الأول عالميا سابقا والحائز على ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى وخضع لجراحة في أعلى الفخذ عام 2019، في وقت سابق بأنه يخطط للاعتزال وإسدال الستار على مسيرته الحافلة بعد نهاية الصيف الحالي لكنه يأمل في المشاركة مجددا في الأولمبياد.

وقال موراي أيضا إنه يأمل في المشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة التي تنطلق على ملاعب رولان جاروس في 26 مايو آيار المقبل.

وتنطلق منافسات بطولة ويمبلدون، التي أحرز موراي لقبها مرتين، في أول يوليو تموز ثم تبدأ منافسات الأولمبياد في وقت لاحق من الشهر نفسه.